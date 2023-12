Em um ano, Hospital Regional, em Santarém, ultrapassa 1 milhão de atendimentos

Na gestão do Instituto Mais Saúde, em parceria com a Sespa, unidade se consolida como referência em serviços de qualidade no oeste paraense – (Fotos:Divulgação Ascom HRBA)

Há pouco mais de um ano, Antenor Ferreira, 80 anos, começou o tratamento oncológico no Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, oeste do Pará. O aposentado ressaltou a eficiência dos profissionais e aprovou o atendimento de saúde.

“Para mim, o atendimento aqui é muito bom. Para quem chegou aqui quase morto, e hoje está contando essa história, certamente é porque o atendimento é bom. Os profissionais são muito legais comigo, e tudo o que precisei sempre tive e tenho aqui”, contou o paciente.

A filha de Antenor, Paula Ferreira, acompanha o pai nas consultas e demais procedimentos. Segundo ela, o serviço do HRBA é muito importante na vida de toda a família. “Ele é sempre muito bem atendido, em todos os setores por onde passou. Técnicos, enfermeiros, médicos. Sempre que a gente precisa, eles estão prontos para nos ajudar. Medicamentos, higiene, alimentação, tudo. A gente só tem a agradecer. Se não fosse o HRBA, eu acho que meu pai não estaria mais aqui. Eu sou muito grata por tudo o que o Hospital fez e faz pelo meu pai”, disse a contadora.

Nova gestão – Nesta sexta-feira (1º), o Hospital Regional do Baixo Amazonas completa um ano da gestão do Instituto Social Mais Saúde, em parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Em 12 meses – de dezembro de 2022 até o fim de novembro -, a unidade registrou 1.078.258 atendimentos, incluindo internações, cirurgias, consultas médicas e exames. A estatística também leva em consideração outros serviços, como consultas e sessões multiprofissionais, hemodiálise e procedimentos realizados no ambulatório.

Os números reforçam o papel da unidade de prestar um serviço de saúde de excelência a 1,4 milhão habitantes de 29 municípios do oeste paraense. Referência em média e alta complexidade, neste último ano a instituição também manteve a certificação de excelência da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível III, que atesta o alto desempenho na segurança e na qualidade do atendimento prestado aos usuários.

“Queremos comemorar com todas as pessoas que fazem o HRBA ser a referência que é. Se estamos comemorando um ano de gestão com números tão importantes é porque temos estes profissionais qualificados ao nosso lado. São eles que se dedicam todos os dias para fazer o melhor pelos nossos pacientes. E quem ganha com tudo isso é a população, que recebe um atendimento de excelência e humano sempre que precisa do Regional”, ressaltou o diretor-geral da unidade, Gean Francisco Cercal.

Serviço: O Hospital Regional do Baixo Amazonas presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ela funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

