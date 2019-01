Em uma semana, Pará registra 102 mortes violentas

Novo projeto do G1, em parceria com especialistas, monitora casos de violência. Levantamento registrou, no período de 21 a 27 de agosto, todos os homicídios, latrocínios e suicídios do país.

O Pará registrou 102 mortes violentas entre 21 e 27 de agosto. São 90 casos de homicídios, 3 casos de latrocínio e 2 casos de suicídio. Foi o mais violento resultado registrado na região norte do país e o terceiro do Brasil, ficando atrás apenas do Ceará, com 128 mortes, e do Pernambuco, com 106.

Os números integram um levantamento nacional feito pelo G1, que é o ponto de partida de uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da USP e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O projeto tem um nome: Monitor da Violência. Com uma série de iniciativas que envolvem reportagem e análise de dados, o projeto vai fazer o acompanhamento desses e de outros casos de violência no país.

Perigo na rua

As vias públicas são arenas de violência no Pará. No total de 102 mortes registradas no estado, 82 foram homicídios ocorridos na rua, entre eles, o assassinato do advogado criminal Luís Augusto Pinheiro, de 63 anos.

Ele foi morto com nove tiros em uma emboscada no bairro do Jurunas, em Belém. A vítima, que era ex-procurador do Amapá, estava a caminho da casa do filho, para um jantar, quando teve o carro alvejado. O automóvel era blindado e Luís não foi atingido. Quando os tiros cessaram, ele desceu do carro e disparou contra o veículo que levava os atiradores. No entanto, ele foi surpreendido por um segundo veículo que trazia outros dois homens. Eles desceram do carro e atiraram contra o advogado, que morreu no local.

A maioria das mortes também ocorre com uso de arma de fogo, segundo o levantamento realizado pelo G1. Dentre os 27 casos que foram informados o tipo de arma usada no crime, em 23 mortes foram usadas arma de fogo.

Um desses casos foi de latrocínio registrado no bairro do Una, em Belém. Aurilene Valente Lemos foi assassinada na frente da filha. Um homem desceu de um carro preto, roubou a bolsa e o celular da vítima e efetuou um disparo que acertou a cabeça de Aurilene.

Em Icoaraci, distrito de Belém, um duplo homicídio chocou moradores. Um jovem de 16 anos, não identificado, e Cristian Bersa Soares, de 37, tiveram as faces desfiguradas por pedras. As duas vítimas conversavam em frente à casa do adolescente quando um grupo de pelo menos 10 pessoas atacaram com socos a vítimas, minutos depois moradores ouviram vários disparos.

Entre os homicídios registrados no estado, a morte de Paulo César da Costa Rodrigues chamou a atenção da polícia pela banalidade. O homem, de 48 anos, foi assassinado porque devia R$ 50. Paulo teve o corpo perfurado por facadas e foi encontrado em via pública. O caso ocorreu em Tucuruí, sudeste do Pará.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...