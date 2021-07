Embarcação é atingida por empurrador e afunda no rio Tapajós

(Foto:Reprodução) – Não houve vítimas nem desaparecidos, segundo a Marinha

Imagens gravadas nesta terça-feira, 20, mostram o momento em que uma embarcação de madeira afunda depois de ser atingida por um empurrador, nas proximidades do Porto Unirios, em frente da Bertolini, em Santarém.

De acordo com informações de testemunhas, a embarcação estava atracada no porto, quando o condutor do empurrador possivelmente errou a manobra que fazia e atingiu o barco, que afundou no rio Tapajós. Com informações do site O Impacto.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS), informou que uma equipe de inspetores navais foi ao local para coletar informações e prestar apoio.

“O acidente não provocou vítimas nem desaparecidos. Até o momento, não há registro de poluição. A CFS irá instaurar um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente”, disse a nota.

A Marinha do Brasil pediu para que a sociedade ajude na fiscalização, prestando qualquer informação relacionada ao acidente registrado em Santarém, bem como de demais situações que possam afetar a segurança da navegação, a vida humana e representar riscos de poluição. O contato pode ser feito através do Disque Emergências Marítimas e Fluviais, no número 185.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...