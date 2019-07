Acusados de matar fazendeira em Divinópolis são transferidos para presídio em Itaituba

Três são transferidos para o presídio de Itaituba — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Acusados de latrocínio em Rurópolis são transferidos para presídio em Itaituba, PA

Lucas, Weldon e Edinelson estão no presídio de Itaituba à disposição da justiça.

As polícias Civil e Militar de Rurópolis, oeste do Pará, transferiram da Unidade Integrada Propaz do município (UIPP) para o presídio do Centro de Recuperação Regional de Itaituba, na tarde dessa quarta-feira (3), os acusados de latrocínio que aconteceu na comunidade de Divinópolis, após determinação judicial.

Após dias de investigações pela polícia, desde a ocorrência do fato, que vitimou a fazendeira Antônia de Oliveira Aguiar, até o presente momento ficou configurado o envolvimento de pelo menos três pessoas no crime de Latrocínio, sendo eles Lucas de Oliveira Silva, Weldson de Jesus dos Santos e Edinelson Silva de Almeida, o autor, co-autor e partícipe, respectivamente. Eles se encontram encarcerados e à disposição da Justiça.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, o Inquérito Policial ainda se encontra aberto a fim de se apurar se há participação de outras pessoas no crime, além disso se investiga ainda a participação dos acusados em outros crimes contra o patrimônio ocorrido na comunidade.

