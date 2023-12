Empresa busca casal para tomar conta de ilha no Caribe com salário de R$ 82 mil

Escolhidos devem atender a uma série de requisitos listados por proprietário da ilha.

Um bilionário misterioso faz uma proposta de emprego inusitada e busca candidatos para o emprego dos sonhos de muitas pessoas: “caseiro de luxo” em uma paradisíaca ilha no Caribe. O local, quase deserto, fica nas Ilhas Virgens Britânicas, e o proprietário busca um casal que assuma a responsabilidade pelo cuidado com este paraíso.

A identidade do empregador foi omitida, e as especulações não param nas redes sociais. Há quem diga que trata-se de Richard Branson, o visionário proprietário do Virgin Group, ou mesmo Larry Page, o coproprietário fundador do Google, de acordo com relatos de jornais como New York Post.

O anúncio foi publicado pela Fairfax and Kesington, uma agência especializada em recrutamento de trabalhadores para serviços domésticos e privados, nas redes sociais. O cargo oferece uma remuneração de 160 mil libras ao ano, equivalente a R$ 987 mil ao ano, mais de R$ 82 mil ao mês.

O trabalho vai além dos cuidados com a casa e com a ilha, e inclui desde a manutenção, fiscalização do imóvel, até um trabalho como influenciador digital, com a promoção ativa para captar turistas de luxo exclusivo para o local.

Os novos moradores da ilha serão consultados sobre a criação de alojamentos para hóspedes e da residência principal. A construção será feita pelo gerente-geral da propriedade e pelos atuais engenheiros.

Os “caseiros de luxo” escolhidos precisarão documentar toda a vida no paraíso e a transformação no local, que passará de um canteiro de obras a um oásis de luxo. Para isso, são necessários alguns requisitos:

• Sólida experiência, preferencialmente na área de hotelaria de luxo;

• Habilidades de gerenciamento de equipe;

• Conhecimento detalhado de atendimento ao hóspede e gerenciamento doméstico;

• Capacidade de apresentar diante das câmeras, com excelentes habilidades de comunicação; e

• Experiência anterior de trabalho na região do Caribe.

A candidatura deve ter uma apresentação do currículo do candidato, e um vídeo de TikTok com, no máximo, dois minutos de duração, e as hashtags que são mencionadas na oferta de emprego. As despesas com voos e ida e volta da ilha, além de alimentação e hospedagem ficam por conta do contratante.

Os selecionados irão começar na função em janeiro, viajando de avião até a ilha, para iniciar as exaustivas semanas de trabalho, com apenas um dia de descanso. Para compensa, eles terão direito a um voo anual para casa. Além disso, serão concedidos 25 dias de férias.

