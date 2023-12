Unifesspa – PA anuncia 24 vagas em novo Concurso Público

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) anunciou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, que tem como objetivo preencher 24 vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, com candidatos com mestrado e/ou doutorado.

Segundo o edital, as oportunidades são para as áreas de: Banco de Dados e Programação de Computadores (1); Controle e Automação (1); Economia Mineral e Planejamento de Lavra (1); Geologia de Mina (1); Mapeamento Geológico e Geofísica (1); Mecânica dos Sólidos (1); Estágio Supervisionado e suas Interfaces na Educação Básica (1); Estudos Linguísticos e Língua portuguesa: estudo do texto e do discurso (1); Estudos Linguísticos e Língua portuguesa: história, descrição e análise de línguas (1); Ensino de Física (1); Matemática (2); Engenharia agrícola aplicada à agronomia com ênfase em agricultura familiar (1); História da Amazônia (1); Biologia Vegetal (1); Proteção Florestal (1); Construção civil, projetos elétricos, hidrossanitários e conteúdos básicos (1); Doutorado em Engenharia Civil ou áreas afins, com bacharelado em Engenharia Civil (1); Construção, gerenciamento, planejamento e conteúdos básicos (1); Geotecnia e conteúdos básicos (1); Auditoria; Controladoria; Gestão Financeira e orçamentária; Orçamento Empresarial (1); Contabilidade Tributária, Contabilidade Comercial (1); Estrutura das demonstrações contábeis; Contabilidade ambiental; Gestão Empreendedora (1); Perícia, Contabilidade Atuarial e Ética Profissional (1); Telejornalismo (1);

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64, além de auxílio-alimentação de R$ 658,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 7 de dezembro de 2023 a 4 de fevereiro de 2024, observado o horário de Marabá-PA, no site da Unifesspa. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa de R$ 120,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio das seguintes etapas: prova escrita, com leitura coletiva; prova didática; memorial; julgamento de títulos. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital que consta em nosso site.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos a contar da data da publicação de sua homologação no D.O.U, podendo ser prorrogado a critério da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará por igual período.

