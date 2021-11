Empresario “Cleber Sapucaia” continua internado em hospital no mato Grosso

O empresário Cleber Sapucaia, segue em estado grave após ser baleado no rosto e no abdome durante uma tentativa de homicídio em Novo Progresso. Sapucaia foi alvejado por disparos de arma de fogo,na manha do dia 28 de outubro de 2021, foi socorrido internado em clinica de Novo Progresso, no mesmo dia foi transferido de UTI aerea para hospital na cidade de Sinop no Mato Grosso.