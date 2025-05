Empresário condenado pelo estupro do próprio filho em Teresina está foragido há 1 ano

Foto: Reprodução Instagram Robervani Lima Machado Ferro

O crime foi descoberto em 2015 quando a vítima tinha apenas 4 anos de idade

O empresário acusado de estuprar o próprio filho de 4 anos, Robervani Lima Machado Ferro, proprietário da antiga pizzaria Ice Cream, em Teresina, é considerado foragido da Justiça há um ano. Um mandado de prisão contra ele foi expedido em 25 de fevereiro de 2024, após a condenação de 22 anos, dois meses e seis dias de prisão por estupro de vulnerável transitar em julgado. Atualmente o processo está suspenso aguardando a captura de Robervani Lima.

Entenda o caso

Em 2015 a ex-mulher do empresário e mãe do filho dele descobriu que o menino, com apenas 4 anos na época, havia sido estuprado pelo pai. A mulher então denunciou o caso às autoridades que expediram uma ordem judicial para a prisão do autor dos abusos.

Em 2018 Robervani foi condenado em 1º instância ao que recorreu da decisão apresentando recursos que não foram aceitos pela justiça. O processo passou pelo STF e STJ mas os pedidos de recurso feitos pela defesa foram negados e em 2023 o processo retornou à 5º vara criminal de Teresina onde a ordem de prisão do condenado foi expedida. Desde então o homem nunca mais foi visto e é considerado foragido.

Fonte: Redação – grandepiaui e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2025/14:48:04

