Prefeitura de Novo Progresso abre processo seletivo para contratar 731 trabalhadores em diversas áreas

São 731 vagas oferecidas com salários que variam de R$ 1.250 a R$ 4.300, conforme o cargo.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso (PMNP), através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna público o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01/PMNP/2021, na forma da Lei nº 663/2021 e demais normas de direito público e privado que subsidiaram a matéria, objetivando a realização do Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas na esfera municipal para os cargos temporários de Nível Fundamental (incompleto e completo), Médio e Superior.

Vagas Imediatas: 731

Taxa: Nível Fundamental e Nível Médio R$ 40,00 (quarenta reais)

Nível Superior: R$ 50,00 (cinquenta reais)

Datas importantes: Período de Inscrição: 01 a 15/12/21

Pedido de isenção para PcD: 01 a 03/12/21

Pagamento da taxa de inscrição: Até 16/12/21

Os interessados podem se inscrever no site do portal da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br), com a devida anexação dos documentos comprobatórios para a avaliação curricular e documental, conforme anexo III, no período estabelecido no Anexo II. 3.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), o preenchimento dos dados pessoais e a anexação dos comprovantes dos Documentos Pessoais e da Formação Mínima exigida no Anexo I, quais sejam: escolaridade mínima, curso específico, experiência e registro em órgão de classe, de forma online, no endereço eletrônico https://www.portalfadesp.org.br. Sem anexar documentos OBRIGATÓRIOS, conforme anexo III, a inscrição não progredirá.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a FADESP na Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa nº 01 – Bairro Guamá – Belém/PA, no horário das 9 às 16 horas, telefone (0xx91) 4005-7446/7433, no portal https://www.portalfadesp.org.br, ou ainda pelo e[1]mail concursoPMNP2021@fadesp.org.br. 8.12. Os casos omissos serão analisados pela FADESP, com base nas normas e legislações vigentes que regem a administração pública

AQUI

Acompanhe sua Inscrição

