Mãe obriga filha a escrever repetidamente ‘nunca mais vou roubar’ após descobrir furto de celular

Mãe faz filha escrever repetidamente “nunca mais vou roubar” após furto em escola de Goiânia, em Goiás. (Foto: Divulgação/PCGO)

A situação ocorreu após a mãe descobrir que a filha adolescente havia escondido um celular furtado por um colega de classe.

Uma mãe, ao descobrir que sua filha havia escondido um celular furtado por um colega dentro da escola, fez com que a adolescente escrevesse repetidas vezes a frase “Eu nunca mais vou roubar” em uma folha de papel. O incidente ocorreu no sábado (19) em Goiânia, Goiás, e a atitude repercutiu nas redes sociais. Além da punição, a mulher procurou a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) para relatar o caso.

De acordo com informações do G1, o furto aconteceu dentro da escola, onde um colega da jovem furtou o celular de outro estudante e pediu para que a adolescente o escondesse. A intenção dos jovens era vender o aparelho posteriormente, mas o plano foi descoberto.

Diante da situação, os adolescentes devolveram o celular furtado, resolvendo o problema dentro da escola.

Após tomar conhecimento da ação da filha, a mãe não apenas impôs a lição, mas também decidiu levar o caso ao conhecimento das autoridades. No depoimento ao delegado, ela apresentou o manuscrito em que a adolescente repetia várias vezes a frase “Eu nunca mais vou roubar”, como uma forma de reforçar o arrependimento e a lição para a filha.

Todos os envolvidos no caso têm entre 15 e 16 anos, e, apesar da gravidade da situação, o furto foi resolvido de forma interna na escola, sem a necessidade de medidas mais severas.

