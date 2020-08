EMPRESÁRIO É EXECUTADO NA PORTA DE CASA

O empresário Madson José Silva, de 30 anos, foi baleado e veio a óbito, na noite desta segunda-feira (3), por volta das 20h, no bairro da Sacramenta, em Belém.(A vítima – Imagem: Facebook)

Um homem foi morto com vários tiros na noite desta segunda-feira (03) no bairro da Sacramenta, em Belém.

A vítima – Imagem: Facebook

A vítima Madson José Silva Barros foi atacado por atiradores, que estavam em um carro branco, o surpreenderam quando o empresário chegava em sua casa, localizada na passagem São Pedro, por volta das 20h30.

Socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, enquanto a polícia ainda tenta localizar os responsáveis e saber o que pode ter servido de motivação para um assassinato tão brutal; o carro em que a vítima estava ficou parcialmente destruído devido aos tiros.

No local, testemunhas contaram que Madson havia acabado de chegar na casa onde mora com a família, quando parou seu veículo, modelo Kia Sorento, antes de entrar na garagem. Nesse momento, um carro, modelo Renault Kwid, passava pela rua e, de dentro do veículo, dispararam na direção de Madson.

Imagem: Jornal O Liberal

Era possível ver marcas de disparos precisos no para-brisas do carro, e do lado da janela esquerda traseira. A janela do motorista foi destruída pelos tiros, e segundo a Polícia, Madson chegou a revidar, disparando de dentro de seu carro. Ferido, o homem tombou, enquanto os atiradores fugiram em alta velocidade em direção à avenida Doutor Freitas. Ao todo, vizinhos contaram terem ouvido pelo menos vinte disparos. O homem foi socorrido por vizinhos e familiares e levado a um hospital particular na avenida Doca de Souza Franco, mas não resistiu aos ferimentos.

Como o crime foi na rua logo atrás do prédio da Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), a Policia Civil se fez presente muito rapidamente no local e, em questão de minutos, a rua estreita estava tomada de viaturas.

De acordo com o delegado Hennison Jacob, plantonista que atendeu à ocorrência, ainda é cedo para determinar o que pode ter servido de motivação para os assassinos atacarem Madson no meio da rua.

Vizinhos comentaram que pouco sabiam sobre a vida da vítima, pois morava há alguns meses com a família no local. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Policia Civil.

