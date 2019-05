Empresário é morto com tiros nas costas e cabeça enquanto lavava varanda de casa

Homicídio aconteceu em Itaquiraí no final da tarde deste sábado

Alécio Favaro Júnior foi morto a tiro (Foto: Reprodução)

O empresário Alécio Favaro Júnior, de 34 anos, foi morto no final da tarde deste sábado (25) a tiros quando lavava a varanda de sua casa, localizada no centro de Itaquiraí – a 408 km de Campo Grande. O autor ainda não foi identificado.

De acordo com informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a vítima foi atingida com tiros nas costas e cabeça, e morreu no local. O autor fugiu logo após os tiros.

Imagens das câmeras de segurança de residências e estabelecimentos comerciais da região serão analisados pela polícia para identificar o autor do crime.

Ainda segundo o jornal, este foi o segundo homicídio praticado no município neste sábado, já que por volta das 4h o corpo de Adriano Lidorio Lacheski, de 26 anos, foi encontrado em uma chácara da cidade.

O rapaz teria sido morto com golpes na cabeça, enquanto dormia, pelo companheiro da irmã. Os três moravam juntos. Marcos Ferreira de Oliveira, de 39 anos, foi preso pela polícia horas depois de ter cometido o crime.

Por:midiamax /Daiany Albuquerque Em 22h41 – 25/05/2019

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...