Presos transferidos chegam a Belém e seguem para o complexo de Americano

Primeiros transferidos após massacre de Altamira desembarcam em Belém: eles ficam em Americano (Foto:Reprodução/Ivan Duarte)

Lideranças do massacre de Altaira aguardam transferências para outros estados

Acabam de chegar em Belém, por volta das 11h45, os seis primeiros presos entre os 46 apenados que vão para prisões federais e outras casas penais do Pará, após serem identificados como líderes do confronto que vitimou 57 presos no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRA), num confronto entre facções criminosas, nesta segunda-feira (29).

A transferência está sendo feita nesta terça-feira (30) por rodovia e com apoio de aeronaves, desde as 9h da manhã. Dezesseis voam por aeronaves. Outros são tranferidos por estradas. Duas aeronaves já pousaram em Belém com seis transferidos.

A operação começou antes das 9h30, com a primeira transferência de presos. Três dos custodiados que irão para o regime federal por determinação do Ministério da Justiça, Sergio Moro, após solicitação do governador Helder Barbalho, partiram do aeroporto municipal de Altamira para Belém. Luziel Barbosa, Renilson de Paula Alves e Ezequias Santana da Conceição passaram a noite na Delegacia de Altamira, após prestarem depoimento. Eles estão entre os dez que irão para o regime federal, por determinação do Ministério da Justiça, após solicitação do governador Helder Barbalho.

Após decolarem do aeroporto municipal de Altamira, agora eles estão sendo encaminhados ao Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel, até que seja feita a determinação de nova transferência para outro Estado.

Segundo o governo do Estado, outros traslados devem ocorrer ao longo do dia e a programação é de conclusão dos trabalhos ainda hoje.

Às 10h também foram transferidos, em procedimento semelhante, também saindo da delegacia de Altamira, os apenados Edicley Lima Silva, Melzemias Pereira Ribeiro, Hildson Alves da Silva e Marcos Vinícius Nonato de Souza (Bananada). Os 30 restantes seguem em caminhão-cela para Marabá. A partida ocorreu antes do meio dia.

Lideranças do massacre em Altamira

O Gabinete de Gestão da Segurança Pública do Pará determinou ainda nesta segunda-feira (29) a transferência imediata de 46 custodiados da Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) envolvidos no confronto. Foram confirmadas as mortes de 57 detentos.

Dez dos 16 identificados como líderes das facções criminosas, que comandaram o ato, irão para o regime federal, conforme tratativas realizadas entre o governador Helder Barbalho e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O restante será redistribuído pelos presídios do Estado.

Por:Byanka Arruda

