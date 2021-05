Empresário fica refém de dia dentro de casa durante assalto em Novo Progresso

Um empresário, do ramo de eletricidade conhecido por Baiano e/ou Bahia, morador antigo de nossa cidade, ficou refém de dois criminosos durante um assalto por volta das 16h00mn da última quinta-feira (6), no bairro Otavio Onetta , em Novo Progresso.(Foto:Reprodução)

O empresário, contou para o Jornal Folha do Progresso que chegou cedo, por volta das 13h00mn, entrou e fechou o portão, saiu as 16hoomn quando foi surpreendido com dois homens com arma em punho. “Foi muito rápido. Quando abri o portão, um deles já estava com uma arma apontada pra minha cabeça.

Dois criminosos entraram na residência, um deles portanto um revólver calibre 38 municiado. O empresário avisou que havia mais duas pessoas na residência que também foram feitas reféns. “Fizeram roleta russa”,foi uma tortura, ameaçaram me matar e deixar na geladeira, esvaziaram ela, me amarraram , já haviam me levado os pertences ; joias, celulares e dinheiro.

Ao todo, foram mais de 2 horas de tensão nas mãos da dupla de bandidos, que fugiram em uma motocicleta, a suspeita que um terceiro comparsa, do lado de fora da casa. Baiano disse pra reportagem do Jornal Folha do Progresso, que não reconheceu os assaltantes, hora de capuz hora sem, não os reconheci,disse.

Indignação

O empresário de 63 anos, disse que está revoltado com ação dos marginais, não consegue voltar na casa, a segurança pública de Novo Progresso esta a desejar, os bandidos assaltam na luz do dia, a policia não prende, amo minha cidade que me deu tudo que tenho, mas a vontade de ir embora, disse Bahia ao Jornal Folha do Progresso.

Vídeo flagrou pulando murro

