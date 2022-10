Justiça de Novo Progresso reconhece o direito da viúva do empresário Cleber Sapucaia

(Foto:Via WhatsApp)- Justiça manda devolver para viúva veículo de luxo apropriado indevidamente por funcionário que se passou por ex-sócio do empresário Cleber Sapucaia, assassinado em Novo Progresso

A camionete SW4, foi retirada da delegacia após o empresário ser alvejado com diversos disparos de arma de fogo.

O empresário madeireiro Cleber Sapucaia que residia em Novo Progresso, sofreu tentativa de homicídio no dia 28 de outubro de 2021, morreu 19 dias após, no CTI do Hospital Três Pinheiros da cidade de Sinop, estado do Mato Grosso.

Conforme relatou Dr. Davi de Paula, advogado de Marcela Pitta viúva do empresário Cleber Sapucaia, o veículo Toyota Hilux SW4, placa BEI 4AV47, de cor preta, é o mesmo que o empresário usava no dia em que foi alvejado com disparos de arma de fogo. O veículo foi removido para o pátio da delegacia e posteriormente retirado de forma indevida pelo funcionário “Welligton Souza Ferreira” que passou por ex-sócio do empresário assassinado, disse Davi.

Sapucaia, foi atingido por tiros disparados por pistoleiros dentro de sua camionete, com ele estava a esposa Marcela e uma criança, foi socorrido com vida, internado no hospital de Novo Progresso e transferido ainda no dia do crime, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informação de pessoas próximas do empresário, ele foi atingido no rosto e no abdômen, passou por diversas cirurgias, estava na UTI pôs cirúrgico, não resistiu, vindo há morrer em 16 de novembro de 2021. A viúva divulgou que paga recompensa de R$ 150 mil para quem ajudar em informações que leve até o assassino do empresário.

O mandado de busca e apreensão do veículo foi expedido pela comarca de Novo Progresso, o veículo foi preso neste domingo na cidade de Sinop (MT) (distante 585 km de Novo Progresso). O veículo estava de posse do senhor Fabio Garcia Silva. Fabio disse para polícia que adquiriu o veículo do senhor Wellington Souza Ferreira (ex-funcionário do empresário Cleber Sapucaia)

A decisão do Juiz Thiago Fernandes Esteves dos Santos, da comarca de Novo Progresso, que expediu mandado de busca, apreensão e restituição do veículo para cumprimento na comarca da cidade de Sinop (MT), é por estar naquele estado.

Apropriação Indébita

Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono.

Wellington Souza Ferreira, ex-funcionário que se apoderou da camionete SW4 de seu empregador, esta sendo acusado pelo Delegado Daniel Mattos e Ministério Publico de crime de apropriação indébita (art. 168, § 1.º, inciso III, do Código Penal). Em novembro de 2021, se apropriou do veículo na qualidade de socio do empresário assassinado, agindo como se dono fosse do veículo, saiu com a camioneta e nunca mais voltou.

A justiça continua investigando a apropriação indébita de demais patrimônios do empresário assassinado.

