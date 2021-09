Morador acusa vice-prefeito Marconi de Novo Progresso de obriga-lo apagar vídeo de celular que mostrava descaso com hospital municipal

Morador deu entrevista ao repórter do canal Progresso ao Vivo- (Foto:Reprodução)

Um morador de Novo Progresso está acusando o vice-prefeito do município, Marconi da Unika (PATRIOTA) de coação em abuso de autoridade. O caso aconteceu na noite de domingo dia 19 de setembro de 2021, durante a falta de energia que deixou o hospital municipal no escuro. O caso foi registrado pelo repórter do Progresso ao Vivo em um vídeo, que está circulado nas redes sociais. Nele, morador acusa o vice prefeito Marconi de mandar apagar as fotos e vídeos do celular para imprensa não divulgar o descaso. ” A rua esta sem energia a uma semana segundo o morador, que cobra das autoridades uma solução”.

UMA CIDADE COM 11 VEREADORES NESTA SITUAÇÃO…. Eu vim aqui tirar umas fotos do gerador no fundo do hospital porque estamos sem energia aqui a uma semana, ai eu tirei umas fotos aqui e viram eu tirando as fotos , ai o vice prefeito estava lá e me intimou “PORQUE QUE EU FICO TIRANDO FOTO AQUI,PARA MOSTRAR PARA O ADECIO PIRAN”… eu não vou mostrar foto para ninguém….

Mudança de comportamento

“O que chama Atenção nesta reportagem é a mudança de comportamento de um ex-vereador que cobrava da gestão eficiência em vídeos e fotos postadas em redes sociais”. Marconi usou de seu mandato quando vereador (2017/2020) até chegar no comando da prefeitura com duras criticas a gestão do ex-prefeito Macarrão. Eleito vice-prefeito mudou o comportamento? – já empregou familiares em cargos de confiança – Atitude o vice deixa em dúvida a sua atuação com fiscal do povo em Novo Progresso.

A Reportagem enviou mensagem ao vice-prefeito via whatsApp, recebeu, e respondeu.

Porque citou o nome do Adecio Piran? Não citaria seu nome sem motivo, a imprensa fala que quer e coloca as palavras que quer. O dia que tiver que nos tiver alguma coisa para conversar conversaremos nos dois….Jamais colocaria o nome de sua pessoa aonde não tenho motivo. Repetiu- O dia que tiver que fazer alguma coisa neste sentido nos dois vamos conversar,tenha certeza disto….

Perguntado se as acusações do morador procede: A Imprensa age da maneira que deve agir, cada um age da maneira que deve agir, que acha que deve agir, se o rapaz disse isto está agindo deste jeito, correto.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

