Empresários vacinados às escondidas pagaram R$600 em dose

A segunda dose seria aplicada em 50 pessoas. |Foto: Alejandra De Lucca V. / Minsal

A segunda aplicação estava programada para ser distribuída daqui a 30 dias. O caso é investigado pela Polícia Federal.

Os empresários que teriam tomado a vacina contra a Covid-19 às escondidas, em Minas Gerais, pagaram R$600 por dose. A segunda aplicação, inclusive, já estava prevista para ser distribuída em 50 pessoas daqui a 30 dias.

Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Federal (PF) abriu uma investigação batizada de Operação Taipan. Os empresários são, em maioria, ligados ao setor de transportes no estado de Minas Gerais, tendo entre eles um ex-senador, um ex-presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), além de familiares do político.

As vacinas teriam sido adquiridas por iniciativa própria e não repassadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), como prevê o projeto de lei, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que autoriza a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas determinando que todas as doses sejam doadas ao SUS até que todos os grupos de risco estejam imunizados no país.

Com informações de Gabriela Bernardes/Correio Braziliense

