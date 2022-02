Encapuzados assaltam garimpo em Itaituba

Cerca de 9 bandidos tocaram o terror no Garimpo Independência, fizeram as vítimas de refém.

Segundo uma das vítimas o gerente da comunidade do Independência SR. MARCOS ALBERTO TIECHER, 42 anos, informou a polícia por volta das 10hs da manhã de hoje (19). Realtos que 9 homens encapuzados com vestimentas de garimpeiros e fortemente armados com, revólvers 38, pistolas 9mm, espingardas Cal 12 e rifles chegaram no garimpo do independência e fizeram os trabalhadores e seus famíliares reféns por quase 1 hora. (A informação e do Site Tv online Itaituba)

Durante a ação criminosa, os bandidos agrediram fisicamente vários trabalhadores e subtraíram aproximadamente 220 gramas de ouro, sendo quase 15 mil reais em dinheiro em espécie, jóias , relógios, aparelhos celulares, mantimentos, roupas, redes, cobertores, repelentes e pilhas.

O refém de nome VALDENES DE JESUS MARTINS,36 anos chegou a ser alvejado superficialmente com vários disparos de arma de fogo, mas não corre risco de morte. A guarnição da PM do PPD 107° de Crepurizão em apoio, fez várias incursões no perímetro onde os criminosos conseguiram se evadir em direção a mata fechada, mas os mesmos tomaram destino ignorado.

