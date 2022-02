Polícia Militar apreende 11 kg em barras de ouro em veículo;avaliados em R$ 4 milhões

Polícia Militar apreende R$ 4 milhões em barras de ouro em veículo – (Foto: Reprodução)

Foram localizadas 19 barras de ouro de tamanhos e pesos diversos, totalizando mais de 11kg.

A Polícia Militar de Goiás, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), apreendeu nesta sexta-feira, 18, cerca de R$ 4 milhões em barras de ouro que estavam em posse de duas pessoas, em um veículo que se destinava à capital goiana. A ocorrência registrada na região Oeste de Goiás mostra que, ao todo, as barras de ouro totalizariam cerca de 11 quilos. (A informação é do G1)

No momento da apreensão, as equipes do COD faziam patrulhamento pela região de Montes Claros de Goiás. Ao abordarem o motorista do carro em questão, os militares não encontraram nenhum material ilícito. Contudo, ao entrevistar os suspeitos foi observar uma peça de câmbio estava avulsa na carroceria da caminhonete.

Ao abrir a peça, foram localizadas 19 barras de ouro de tamanhos e pesos diversos. O ouro, proveniente de garimpos e explorações ilegais, juntamente com os dois indivíduos abordados, foram levados à sede da Polícia Federal de Goiânia para a lavratura do flagrante. O prejuízo chega a mais de R$ 4 milhões.

Os nomes dos ocupantes da caminhonete, que foram presos, não foram divulgados. Os dois homens foram presos e todo ouro apreendido.

Veja o vídeo da apreensão das barras de ouro, realizada pela PM-GO:

