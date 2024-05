‘Enem dos Concursos’ será adiado em todo o país, confirma fonte do governo

Concurso Nacional Unificado — Foto: Pixabay

O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como ‘Enem dos Concursos’ será adiado em todo o Brasil, devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada à comentarista Vera Magalhães, nesta sexta-feira (3), por uma fonte do governo. Ainda não há uma nova data definida para a realização das provas.

Segundo a jornalista, os ministros estavam divididos sobre adiar ou não a avaliação, por questões técnicas, pelos gastos extras e pelo risco de judicialização. A decisão foi divulgada oficialmente em coletiva de imprensa, com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, nesta sexta.

Edital não prevê adiamento

A decisão de adiar a avaliação não é simples, afirma Vera Magalhães, já que o edital não prevê adiamento, mesmo em caso de desastres naturais. Além disto, a prova não tem um banco de questões, como no Enem.

“E não é exatamente unificado, a data é unificada, mas você tem provas diferentes para diferentes cargos, sem um banco de provas. Então, para não realizar a prova só no Rio Grande do Sul e aplicar numa outra data só para os gaúchos, são cerca de 80 mil, teria esse problema. Como você garantir que uma prova feita sem um banco de questões tenha o mesmo grau de dificuldade da prova realizada para o resto do país?”, questiona.

Na noite de quinta-feira (2), o governo tinha anunciado que a prova seria mantida, até mesmo, no Rio Grande do Sul, apesar do pedido do governador Eduardo Leite pela suspensão do exame.

Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública

Nessa quinta-feira (2), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública, devido às chuvas no estado. O texto cita as ocorrências dos últimos dias, classificadas como desastres de nível 3, caracterizados por danos e prejuízos elevados, com perda de vidas e destruições. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial e tem validade de 180 dias.

As chuvas deixaram ao menos 32 pessoas mortas no estado. Sessenta pessoas estão desaparecidas e mais de 15 mil foram obrigadas a sair de casa. Nos 154 municípios afetados, 36 pessoas ficaram feridas e mais de 70 mil sofreram algum prejuízo.

Os mortos são de cidades como Gramado, Canela, Candelária, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. As cidades com o maior número de desaparecidos são: Marques de Souza, com 13; Roca Sales, com 10; Candelária, com 8; e Encantado, com 6.

O estado enfrenta fortes chuvas desde segunda-feira (29) e previsão deve se estender até domingo (5).

