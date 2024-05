CNU: nova data do Concurso Nacional Unificado depende de ‘questões logísticas’, diz governo

Sala de aula — Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Governo adiou concurso por chuvas no Rio Grande do Sul. Expectativa é que prova aconteça no segundo semestre.

O governo informou nesta sexta-feira que a nova data do Concurso Nacional Unificado (CNU) vai depender do tempo de ajustes logísticos para a nova aplicação. Um dos pontos centrais é retirar as provas já enviadas para os estados e centralizar em locais “certificados” pela Agência Brasileira de Inteligências (Abin). O adiamento foi antecipado pela colunista do GLOBO Vera Magalhães.

A expectativa é que a prova seja remarcada para o segundo semestre.

— Não temos uma nova data. Eu quero deixar bem claro que a gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data. Mas, neste momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite, hoje, divulgar uma nova data com segurança — disse a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.

A ministra disse ainda que a escolha da nova data depende da situação do Rio Grande do Sul, além da disponibilidade de salas no país e da capacidade de distribuição dos exames pelo país.

A ministra afirmou nesta sexta-feira que seria “impossível” a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) no Rio Grande do Sul neste domingo. Ela deu a declaração depois que o governo decidiu adiar a aplicação das provas do chamado “Enem dos Concursos”.

“Em razão da calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será adiado em todo o país. A nova data será anunciada assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional”, afirmou em nota o Ministério da Gestão.

A titular da pasta da Gestão afirmou que as provas já haviam sido enviadas para as capitais do país, inclusive em Porto Alegre. E, desde quinta, eram distribuídas para demais cidades dos estados com escolta de forças de segurança.

— As provas tinham chegado a 65% das cidades. Estão sendo entregues pelos correios. Estamos garantindo a integridade. A nossa ideia é centralizar as provas em locais certificados pela Abin, para aplicar as mesmas provas — comentou.

Tire suas dúvidas:

Por que o governo adiou a data das provas do CNU? O adiamento veio depois da repercussão negativa da decisão de manter a realização do concurso unificado no domingo por causa da tragédia no Sul do país. Como marcar uma nova data apenas para os candidatos da região poderia gerar uma enxurrada de ações, a ministra Esther Dweck optou pelo adiamento em todo o país.

Quanto vai custar o adiamento do concurso unificado? A despesa será de aproximadamente R$ 50 milhões. Mas a ministra Esther Dweck disse, em coletiva, que o valor é aceitável diante da calamidade que o país está vivendo com as chuvas torrenciais no Sul.

O edital previa reaplicação das provas em casos de desastres naturais? Não. Os editais (são vários, um para cada bloco), diziam apenas que candidatos que tivessem a participação afetada por problemas logísticos — que incluem desastres naturais — poderiam pedir o dinheiro de inscrição de volta. Mesmo assim, o governo optou por remarcar a prova.

Qual a nova data? Ainda não há data prevista para a realização do concurso, mas o CNU será provavelmente remarcado para o segundo semestre.

O que o candidato que já pagou hotel no local da prova pode fazer? A recomendação é tentar conversar com quem gerencia a reserva para um possível adiamento, sem custos, desde que haja previsão no contrato. O hotel não é obrigado a reembolsar o cliente.

