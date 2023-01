Enem é aplicado no Pará nesta terça, 11, e quarta, 12, para pessoas privadas de liberdade

Caderno de prova do Enem 2022 — Foto: Érico Andrade/g1

Pessoas que perderam por motivos de doença também farão a prova no estado.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado no Pará nesta terça (10) e quarta-feira (11) para pessoas que perderam o exame em novembro por motivos de doença e pessoas privadas de liberdade.

Os custodiados no sistema prisional e sistema socioeducativo prestam o Enem em data diferente. No Pará, estão inscritos 31 socioeducandos, de dez unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa).

A diretora da Fasepa, Vilma Moraes, explica que a fundação garante o acesso à educação aos adolescentes e jovens. “A educação é uma ferramenta primordial para garantir o processo exitoso na socioeducação. Sendo assim, buscamos através da educação, transformar a vida do público que nós assistimos”.

Durante o exame, em cada unidade, a equipe será composta por um coordenador pedagógico e um chefe de sala.

Dos 31 inscritos, 28 são treineiros e dois socioeducandos já concluíram o ensino médio e devem fazer a prova para utilizar como acesso à universidade.

O Enem avalia o desempenho escolar de estudantes ao término da educação básica e funciona como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. A avaliação pode ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (Prouni).(Com informações g1 Pará — Belém)

