Novo movimento sem terra acampa às margens de rodovia em Ponta Porã

As famílias chegaram com caminhão-baú e carros e logo se instalaram, exigindo cadastro junto ao Incra

Alguns dos barracos erguidos hoje de manhã. (Foto: Lucimar Couto)

Novo movimento de luta pela reforma agrária nasce em Mato Grosso do Sul às margens da MS-164, entre Maracaju e Ponta Porã, próximo ao Assentamento Itamarati.

Segundo um dos organizadores, Reginaldo Luciano Nogueira, trabalhador rural de 42 anos, pelo menos 350 famílias participam e o objetivo é conseguir cadastro por pedaço de terra.

As famílias chegaram em vários carros e com caminhão-baú carregado. Querem permanecer acampadas até conseguirem registro junto ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). O “Movimento Abrão Lincon de Luta pela Reforma Agrária” será mantido na MS-164 e, segundo Reginaldo, a espera é por cestas básicas caso o acampamento seja regularizado.

Reginaldo abre o jogo sobre como funciona o movimento. Hoje foi o primeiro dia de acampamento, montado em tempo recorde. Algumas famílias vão morar no local, mas não espera que as 350 se fixem por lá. As que não ficarem pagarão taxa ao movimento, mas o valor, conforme Reginaldo, não foi estabelecido até o momento.

O nome do movimento refere-se ao ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que era defensor da reforma agrária e que em maio de 1862 sancionou a Lei da Fazenda Rural, que era um programa destinado a conceder terras públicas a pequenos fazendeiros a baixo custo.

O local escolhido para montar acampamento fica em frente a uma fazenda produtiva, entre Rio Dourados e Fazenda Itamarati, com grande plantio de soja. O Campo Grande News tentou contato com representante de produtores rurais da região e com o sindicato que representa a categoria em Ponta Porã e Maracaju, sem sucesso. (Com informações do Campo Grande News).



Jornal Folha do Progresso em 10/01/2023/08:50:47

