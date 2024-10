Enem: veja orientações para preparação para a prova

Professor Edinaldo Alencar: “Então, ao longo da semana que antecede o Enem, o aluno precisa se alimentar bem, tem que dormir direito, descansar para reduzir o ritmo mental” | Foto: Irene Almeida

esta reta final de preparação para a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio, professor orienta sobre o que é importante focar antes e durante o exame

Realizada neste domingo (03), a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá foco nas áreas de Linguagem, Ciências Humanas e redação. Os alunos devem se preparar para a realização de uma prova longa e cansativa que exige não somente a parte física como a mental. Por isso, o descanso e uma boa alimentação são as principais chaves para encarar a maratona de 90 questões após um ano de preparação intensa.

Reduzir o ritmo de estudo é a principal indicação aos estudantes que vão prestar o Enem. A recomendação segue um complemento: na reta final de preparação, os candidatos devem revisar os conteúdos que têm mais conhecimento e habilidade, deixando de lado os de maior dificuldade. Esse comportamento evita que o aluno, ao se deparar com um assunto complexo para ele, tenha o psicológico abalado e pense que não tem domínio para responder a prova.

É importante, também, se atentar ao tipo de questões a ser resolvida nesta semana. A ideia é que o aluno responda a um conteúdo conceitual da prova do Enem, sem levar em consideração outros tipos de exame. Isso faz com que ele fixe não somente o assunto, mas a estrutura particular da prova. Além disso, é essencial prezar por uma boa alimentação, bom descanso e momentos de lazer, evitando situações de cansaço e tensão no dia da prova.

“O Enem é uma prova que exige muita resistência física do aluno. Então, ao longo da semana que antecede o Enem, o aluno precisa se alimentar bem, tem que dormir direito, descansar para reduzir o ritmo mental. Se o aluno acelera nessa reta final, na última semana, ele já vai para a prova extremamente cansado e isso é um ponto negativo. Durante a revisão, nada de resolver questões mirabolantes, tem que ser questões conceituais do próprio Enem”, aconselha o professor de História, Edinaldo Alencar.

Já no sábado, um dia antes do exame, os candidatos devem relaxar durante o momento de lazer. “No último dia, o aluno deve fazer o que gosta. Se ele gosta de cinema, então vai ao cinema. Se gosta de caminhar, vai caminhar. Pega o namorado ou namorada e vai passear, dar uma volta pela cidade, passeia pela praça, ouve música, curte com os amigos porque isso vai ser benéfico para o organismo, para a psique, para que no dia da prova ele esteja relaxado. É preciso se distrair e desacelerar”, afirma o docente.

PROVA

A interpretação e compreensão textual são essenciais para toda a prova do Enem. Por isso, o texto base das questões e o texto motivador da redação são os primeiros conteúdos a serem observados ao receber a prova. Isso porque o candidato deve se basear no conteúdo introdutório para escolher entre as cinco alternativas de resposta, já que, muitas vezes, a resolução da questão está no próprio texto.

“Muitos alunos inferem conhecimentos que não estão no texto base. Ao longo desses anos ministrando aula, os alunos falam para mim que erram uma questão porque pensaram ‘isso’ ou ‘aquilo’. Não tem que pensar, tem que olhar para o texto da questão. Não é só interpretar, mas compreender um texto base do Enem é extremamente importante e, por isso, os alunos erram questões básicas e fáceis. O primeiro passo é ler o que está no texto porque a resposta está ali. Depois, vai para o enunciado da questão e, em seguida, para as alternativas”, recomenda Edinaldo Alencar.

Com o primeiro dia de prova dedicado a áreas de Linguagem e Ciências Humanas, além da redação, o exame exige que o participante esteja antenado nas atualidades sociopolíticas, culturais e econômicas do mundo, principalmente em relação ao Brasil e América Latina.

“Hoje em dia não adianta o aluno decorar datas e pegar uma questão do Enem que não vai saber responder. Ele tem que saber interpretar e compreender as formas verbais do texto base e como está no enunciado da questão. Não existe ‘decoreba’ no Enem, o aluno precisa estar atualizado e ter muita leitura de mundo”, afirma o professor de História.

