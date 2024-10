Homem foragido há 33 anos é preso no Espírito Santo

Acusado de homicídio e latrocínio, Antônio Xavier ficou 33 anos foragido da Justiça. (Foto: Divulgação/PCES)

Antônio Xavier da Cruz foi acusado de homicídio e latrocínio. A dificuldade em sua captura se deu porque Cruz usava uma identidade falsa.

A legislação brasileira prevê pena máxima de 30 anos para quem comete homicídios e outros crimes violentos. Com uma extensa ficha criminal, um homem foragido foi finalmente preso.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) capturou na última quarta-feira (23), um homem que estava foragido há 33 anos, acusado de homicídio e latrocínio. A captura do suspeito, identificado como Antônio Xavier da Cruz, foi divulgada nesta terça-feira (29) pelas autoridades, que destacaram a complexidade do caso devido ao uso de uma identidade falsa.

Antônio é suspeito de cometer dois assassinatos em 1991, ainda quando era adolescente, nas cidades de Ibitirama e Alegre, no Espírito Santo. Segundo as investigações, as vítimas foram mortas a golpes de machadinha. Desde então, ele vinha sendo procurado, mas conseguiu escapar da Justiça até agora, vivendo sob uma identidade falsa.

A investigação para localizar o suspeito foi conduzida pelo setor de Inteligência da Polícia Civil, que, após meses de análise, conseguiu identificar o verdadeiro nome de Antônio e localizar seu paradeiro. Ele foi encontrado em Venda Nova do Imigrante, também no Espírito Santo.

Além dos crimes cometidos há três décadas, Antônio é agora suspeito de um homicídio recente. A vítima, Mateus José de Souza, de 27 anos, foi morta a golpes de machado no dia 19 de outubro deste ano, em Muniz Freire, cidade próxima ao local onde o acusado estava escondido.

O delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, destacou o trabalho da equipe na prisão do foragido. “Foi uma prisão importante, só possível graças ao empenho e dedicação dos nossos policiais. Esse trabalho foi fundamental para superar as dificuldades criadas pelo uso de identidade falsa”, afirmou Martins.

Antônio Xavier da Cruz agora está à disposição da Justiça e foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: Laura Vasconcelos – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/14:49:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...