Enfermeiro é encontrado morto em banco de Praça de Santarém-Pará

O corpo de Manoel foi encontrado por uma vizinha, que sentiu falta dele após não tê-lo mais visto desde a última terça (21) (Foto: Fábio Costa / O Liberal / Arquivo / Imagem Ilustrativa)

O corpo da vítima foi encontrado na manhã deste domingo (25), na orla da cidade.

Na manhã deste domingo (25), populares encontraram o corpo de um homem sobre um banco da praça da orla de Santarém, no oeste do Pará. Informações iniciais levam à suspeita de um mal súbito, já que a vítima estava deitada e, ao ser chamada, não respondeu e nem apresentava sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) local foi acionado até o local, na Avenida Tapajós, e os socorristas reconheceram a vítima como sendo Helder Colares Neves, enfermeiro do Hemopa.

Tudo ocorreu logo nas primeiras horas do dia. Os populares relataram para a Polícia Militar que estranharam a maneira como a vítima estava deitada no banco, que fica em frente a uma loja, na área central da cidade. Os populares, assustados, acionaram o Samu por achar que a vítima ainda estava viva, no entanto, os socorristas constataram o óbito. Os agentes ainda afirmaram que não havia sinais de hematomas na vítima, mas o caso será investigado. Segundo o Portal Santarém, o Samu local informou que está apurando as causas da morte do colaborador. Uma das hipóteses apontadas pelos socorristas que estiveram no local é que Helder pode ter tido um infarto. A Polícia Militar foi chamada até a praça e fez o isolamento da área para que a equipe da Polícia Científica do Pará procedesse à remoção do cadáver. A Superintendência de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas abriu inquérito para apurar o fato.

Segundo os moradores da área, a morte de Helder Colares Neves comoveu a população, pois ele era uma figura conhecida na região. Helder trabalhava há muitos anos no Hemopa de Santarém. Em nota, a Polícia Civil informou que trabalha para apurar as circunstâncias da morte de Helder Colares Neves. Perícias foram realizadas para ajudar nas investigações, além de coleta de imagens de câmeras de segurança das proximidades. O caso é investigado pela Seccional de Santarém.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/14:11:28

