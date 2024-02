Sespa confirma primeiro caso de morte por dengue no Pará; vítima morava em Monte Alegre-Pará

Exame para diagnóstico de dengue confirmou primeira morte pela doença no Pará (imagem ilustrativa) — Foto: Reprodução/EPTV

Josionilson Baia Albarado, 50 anos, morreu no dia 9 de fevereiro, mas resultado do exame só foi confirmado no dia 23.

O primeiro caso de morte por dengue grave no estado do Pará foi confirmado na tarde de sexta-feira (23) pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). O caso aconteceu no município de Monte Alegre, região oeste, após o agravamento do quadro clinico de Josionilson Baia Albarado, 50 anos. Ele morreu no dia 9 de fevereiro e teve material coletado para exame.

Segundo a viúva de Josionilson, Carlucea Ferreira, eles buscaram atendimento logo nos primeiros dias de sintomas, porque ele se queixava de fortes dores.

Josionilson já tinha sido infectado por dengue uma vez e também já tinha passado por tratamento para hepatite medicamentosa, por isso, a busca por atendimento no único hospital público da cidade se deu logo no aparecimento de dores e estado febril, na tentativa de que o quadro não agravasse.

“Nós sempre tivemos cuidado com a limpeza do nosso quintal, eu crio galinhas, mas as bacias dos meus bichos é escovada todos os dias. A gente tem cuidado com o lixo e procura fazer todo o possível não acumular recipientes que podem acumular água parada. Mas, infelizmente, tem vizinho que não tem o mesmo cuidado e dá nisso, o mosquito contamina as pessoas e hoje eu estou chorando a morte do meu marido. Por isso eu peço, que as pessoas tenham mais responsabilidade com a limpeza dos seus quintais pra que outros não venham a morrer por causa da dengue”, apelou Carlucea Ferreira.

O município de Monte Alegre já registrou 323 casos de dengue desde o início deste ano. Uma outra morte de paciente que apresentava sintomas de dengue, no município, está sendo investigada pela Sespa.

A Secretaria Municipal de Saúde tem mobilizado equipes para atendimentos em unidades descentralizadas devido a grande demanda de pessoas com sintomas que sugerem um quadro de dengue, e orienta, que orienta que os pacientes fiquem atentos a sinais como:

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Acúmulo de líquidos em cavidades corporais

Sangramento de mucosa

Hemorragias

Sintomas parecidos da dengue e covid confundem pacientes

De acordo com a Sespa, até o dia 20 de fevereiro de 2024, foram registrados 1.016 casos de dengue no Estado. Uma redução de 13% em comparação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, a orientação é para que os municípios devem permanecer vigilantes e realizando ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya.

