Enfermeiro é morto a facadas dentro de casa, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um enfermeiro foi morto a facadas no sábado (12), em Castanhal, no nordeste paraense. O crime ocorreu na rua Manoel Raimundo, próximo da Praça do Rosário, no bairro Jaderlândia.

A vítima foi identificada pelo prenome de Fernando, de 31 anos, e havia se formado em Enfermagem fazia poucos meses.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 2ª Companhia, vinculada ao 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Por volta das 7h10, o Núcleo Integrado de Operações (Niop) recebeu a ligação de um homem e repassou às guarnições em ronda.

O autor da chamada foi companheiro de Fernando. Ele contou que ao chegar do trabalho encontrou a vítima já em óbito dentro de casa, com várias marcas de facadas pelo corpo.

Militares encontraram faca suja de sangue na cena do crime

No local, os policiais recolheram as primeiras informações sobre o crime, que não foi testemunhado por ninguém. Vizinhos do casal disseram não ter ouvido qualquer barulho ou visto movimentação estranha na residência. Na cena do crime foi encontrada uma faca com marca de sangue. O companheiro da vítima afirmou não ter dado pela falta de nenhum objeto no interior do imóvel.

Polícias Militar e Civil divulgam nota sobre homicídio em Castanhal

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, na manhã de sábado (12), para uma ocorrência de homicídio em Castanhal. A PM foi até o local e verificou que uma pessoa faleceu após ser vítima de golpes de objeto cortante. A PM isolou a área e acionou as equipes da Polícia Civil e Polícia Científica.

Também em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o crime de homicídio ocorrido na manhã deste sábado (12), na travessa Manoel Raimundo, em Castanhal.

Um homem foi morto após ser atingido por golpes de objeto perfurocortante. Perícias foram solicitadas no local do crime e apurações estão sendo feitas para identificar a motivação e a autoria do crime. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/11:03:45

