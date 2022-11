Briga de família termina com um morto a tiros em Marabá

Na noite de domingo (13), por volta de 21h30, uma briga entre cunhados terminou com a execução a tiros de Thiago Júnior de Cássio, de 25 anos, na Rua Pedro Fontenelle , Bairro Da Paz no Bairro Da Paz, localizado no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito, identificado como Maxuel Barroso Pereira, desceu de um veículo Chevrolet Celta, cor vermelha, caminhou em direção a Thiago Cássio e efetuou cerca de três disparos de arma de fogo que atingiram a vítima.

Segundo informações iniciais, os dois seriam cunhados e iniciaram um “bate boca” por um motivo banal. Maxuel Pereira teria saído do local, porém retornou, matou o próprio parente e fugiu, tomando rumo ignorado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o rapaz morreu a caminho do Hospital Municipal de Marabá (HMM).

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o suspeito não foi preso.

O corpo de Thiago Cássio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de perícia médica. A Polícia Civil vai investigar o caso. A motivação que iniciou a confusão não foi divulgada, mas teria começado durante uma “cachaçada”. (Com informações do Portal Debate/Foto: Reprodução).

Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022

