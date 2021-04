BR-222 pode ser ampliada até Novo Progresso (PA)

O Senado pode aprovar a ampliação da BR-222 a partir de projeto (PL 2.449/2019) do senador Zequinha Marinho (PSC-PA). Atualmente a rodovia vai de Fortaleza (CE) até Marabá (PA). A proposta de Zequinha altera a Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal incluindo municípios no traçado da BR e aumentado sua extensão em mais de mil quilômetros, para chegar à cidade de Novo Progresso (PA).

O projeto foi pauta do Plenário desta terça-feira (30).

BR-222

Rodovia no Brasil – A BR-222 é uma rodovia federal que, estende-se atualmente de Fortaleza, capital do Ceará, à cidade de Marabá, no Pará, interligando, além de Ceará e Pará, os estados de Piauí e Maranhão. Sua extensão atual é de 1811,6 km.

Fonte: Agência Senado

