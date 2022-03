Avião de pequeno porte cai em Balsas (MA); é o 2º caso em um mês

Um avião de pequeno porte caiu em Balsas, no Maranhão, nesta quarta-feira (23) (Foto:Reprodução/ redes sociais)

O acidente anterior ocorreu no dia 23 de fevereiro

Um avião bimotor, modelo BEM-810C, caiu no início da tarde desta quarta-feira (23), na cidade de Balsas, no Maranhão. Segundo a prefeitura, no momento do acidente, somente o piloto e o copiloto estavam a bordo da aeronave, que tem capacidade para cinco pessoas. Ninguém ficou ferido. As causas da queda ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.

A aeronave saiu de São Luís, capital do Maranhão, e havia realizado uma parada na cidade de Balsas para abastecer. De lá, seguiria para Goiânia, em Goiás.

Imagens gravadas logo após o acidente mostram que o avião caiu numa área de mata. Em um dos áudios enviados à reportagem de Oliberal.com, um homem esclarece: “Pessoal, ele (o avião) não chegou a cair no rio”.

Numa segunda gravação, uma mulher afirma ter escutado o momento da queda. “Eu estava dando banho nas crianças, quando eu ouvi o estouro do motor, mas ele continuou a voar”, relembra.

Há exatamente um mês, em 23 de fevereiro, outro avião, também de pequeno porte, caiu no município maranhense.

