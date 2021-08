Entregador de gás morre ao cair da ponte de acesso ao setor industrial em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

Este é o segundo acidente no mesmo local em apenas três dias . Outra motociclista teve fratura exposta na perna direita ao cair da mesma ponte. Conforme postagens nas redes sociais, o acidente aconteceu no final da semana, a vitima foi socorrida para hospital municipal e foi transferida para Hospital regional de Itaituba onde passou por cirurgia esta em recuperação.

As primeiras informações da Polícia são de que a motocicleta do entregador caiu ao passar pela ponte, ele perdeu o controle para não colidir em um pedaço de madeira solto sobre a ponte. Em seguida, o motoqueiro caiu e foi socorrido por populares que passavam pelo local. “O nome da vítima é Jhoseph Wilker Moro de 21 anos”.

You May Also Like