Último ferido em queda de torre de transmissão em Pacajá recebe alta

Homem de 25 anos foi uma das 13 pessoas que se feriram em 16 de julho. Sete pessoas morreram.

Momento em que o paciente recebe a alta — Foto: Reprodução/Agência Pará

O último ferido na queda de uma torre de transmissão em Pacajá, Sudoeste do Pará, recebeu alta do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) na última quinta-feira (12). Waldemir Nascimento, de 25 anos passou 28 dias internado no hospital. Ele foi uma das 13 pessoas que ficaram feridas no acidente que aconteceu no dia 16 de julho. Outras sete pessoas morreram.

O paciente deu entrada no HRPT com politraumatismo, fraturas nas pernas e outras complicações, tudo em decorrência da queda de cerca de 30 metros de uma das torres.

Por conta da seriedade dos ferimentos, o quadro de saúde do paciente foi considerado gravíssimo. Durante a internação, chegou a ser intubado e permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital por cinco dias. Com melhora significativa, ele foi transferido para a clínica cirúrgica do HRPT onde recebeu alta médica.

No total, 13 pessoas ficaram feridas; sete delas receberam alta. Cinco foram transferidas em estado grave para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira; uma delas morreu a caminho.

Acidente

Sete pessoas morreram na queda da torre de transmissão de energia elétrica no dia 16 de julho entre os municípios de Anapu e Pacajá, sudoeste do Pará.

A torre estava sendo construída na comunidade Bom Jardim por uma empresa particular, que faz parte de um projeto para levar energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o estado do Amapá.

Na época do acidente testemunhas afirmaram que a torre ainda não estava finalizada e nem energizada no momento do acidente. Segundo os relatos, ao menos 26 pessoas estavam na torre no momento da queda.

Por G1 Pa — Belém

16/08/2021 11h18

