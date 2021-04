Equatorial Pará investe em projeto que incentiva a musicalidade em Santarém

A Filarmônica de Música de Santarém ganha sede própria e garante ampliação de suas atividades

A Equatorial Pará vem incentivando projetos sociais que beneficiam a população. Nos próximos dias, vai entregar para a Filarmônica de Santarém, Oeste do Pará, prédio reformado, mobília e alguns equipamentos novos que vão garantir um melhor atendimento aos jovens e adultos que já fazem parte ou que buscam pelos cursos de musicalização na Academia de Música da Filarmônica.

A instituição musical viu a necessidade de mudança para um local mais amplo com o objetivo de atender a demanda. Assim, o pavilhão leste da Casa da Cultura de Santarém foi disponibilizado pela prefeitura local. O espaço era onde funcionava o Instituto Maestro Wilson Fonseca, mas precisava de reforma.

A Equatorial Pará assumiu esse compromisso de reformar e adequar o espaço que, a partir de agora, vai funcionar como sede permanente da “Filarmônica Municipal Professor José Agostinho”, “Orquestra Filarmônica de Santarém” e “Academia de Música da Filarmônica”.

“Graças a este incentivo da Equatorial Pará, que ocorre 55 anos depois da Filarmônica ter iniciado suas atividades, ganhamos uma sede própria que antes não tínhamos. Isso representa um grande avanço tanto para nós que fazemos parte, quanto para a população santarena, pois a Filarmônica hoje é a única escola pública de música da cidade, contribuindo para a formação musical e para a cultura do nosso município. É realmente um grande presente”, destacou Adson Wender, professor da instituição.

O prédio reformado e com novos equipamentos vai proporcionar um ambiente mais agradável e a ampliação do número de vagas para a população interessada no aprendizado musical, além de trazer mais conforto aos alunos e professores da Academia de Música da Filarmônica. O espaço utilizado, que possuía apenas 2 salas de aulas, passa a contar agora com 4 salas, todas climatizadas e mais 1 mini auditório.

A Filarmônica de Santarém oferece atualmente 17 cursos de musicalização e fica localizada na Av. Borges Leal, quase esquina com a Av. Barão do Rio Branco, bairro Santa Clara, em Santarém-PA.

