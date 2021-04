Projeto Pet Terapia anima crianças com câncer em Santarém

Atividade é fruto de uma parceria entre a UNAMA e o Hospital Regional do Baixo Amazonas

Mesmo durante a pandemia, a UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, por meio do curso de Medicina Veterinária, levou a coelhinha Cloe para visitar as crianças estão em tratamento de câncer no Hospital Regional do Baixo Amazonas – HRBA. A ação faz parte do Projeto Pet Terapia, realizado pela Instituição de Ensino, em parceria com a unidade de saúde, que aconteceu na última quinta-feira (1º), na oncologia infantil.

Diferente de anos anteriores, seguindo todos os protocolos de segurança, as crianças tiveram o contato com o animal por meio de uma vidraça na enfermaria da oncologia, onde algumas crianças tiveram, pela primeira vez, contato visual com um coelho de verdade. O Pet Terapia é uma técnica que tem o intuito específico de utilizar o animal de estimação no tratamento de diversos tipos de doenças. É um procedimento que proporciona uma melhora na saúde emocional, física, social e cognitiva do paciente.

“Sempre no período da Páscoa, nós trazemos vários coelhos para as crianças que passam por tratamento aqui e não queríamos que esta data passasse em branco. Por isso, realizamos de forma mais restrita essa visita. Sentimos muito felizes em poder contribuir, pois é muito gratificante para a gente também”, destaca a docente do curso de Medicina Veterinária da UNAMA, Alessandra Belo.

Assim como a páscoa, o Projeto é realizado em várias datas comemorativas, como o Dia Das Crianças e Natal.

Por Lana Mota

