Equatorial Pará orienta sobre canais digitais no período de lockdown

As agências de atendimento presencial na Região Metropolitana de Belém funcionarão, mas a empresa reforça os serviços de seus canais na internet

De acordo com as novas medidas de restrição para circulação de pessoas, anunciadas pelo Governo do Estado e que já estão sendo adotadas nos cinco municípios que compõe a Região Metropolitana de Belém, as agências de atendimento da Equatorial Energia Pará continuarão funcionando por serem consideradas serviços essenciais (as únicas que ficarão fechadas são as que ficam na Estação Cidadania do Guamá e a do Shopping Pátio Belém).

No entanto, a distribuidora reforça que os serviços das agências podem ser solicitados pela internet, sem que o cliente precise sair de casa. O gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, destaca as funcionalidades dos canais da empresa. “Nós temos o site, onde podem ser acessados mais de 20 serviços, temos o atendimento no WhatsApp e no aplicativo que pode ser baixado gratuitamente. É mais cômodo e para os clientes e ele não precisa se deslocar até uma agência”, ressalta o gerente.

Veja os canais digitais da Equatorial Pará:

ASSISTENTE VIRTUAL NO WHATSAPP – CLARA

A Clara, assistente virtual, realiza serviços dentro do WhatsApp, em qualquer dia, em qualquer horário. Ela funciona no número (91) 3217-8200. Basta salvar no celular e chamar por mensagem de texto.

• Informa falta de energia

• Solicitação de religação de energia

• Consultar débitos

• 2ª Via de Conta (para o titular)

• Código de barra para pagamentos

APLICATIVO PARA SMARTPHONES

O aplicativo EQUATORIAL ENERGIA para smartphones pode ser baixado gratuitamente no Google Play (Android) e Apple Store (IOS).

• Informar falta de energia

• Consultar débitos

• 2ª Via de Conta (para titulares)

• Código de barra para pagamentos (para quem não é titular)

SITE – WWW.EQUATORIALENERGIA.COM.BR

O site da Equatorial Pará funciona com uma Agência de atendimento online que permite realizar além dos serviços já disponíveis com a Clara e no aplicativo, mais de 20 tipos de serviços e consultas.

• Informar falta de energia

• Troca de titularidade

• Solicitar ligação nova/religação e desligamento de instalação

• Emissão de segunda via e código para pagamento

• Mudar data de vencimento

• Consulta de débitos

• Atualização de dados cadastrais

• Ainda há informações sobre direitos e deveres, iluminação pública, Tarifa Social, entre outros assuntos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

Com ligação gratuita para todo o Estado, a Central atende em qualquer dia e qualquer hora, basta ligar para o número 0800 091 0196.

Para agilizar o atendimento em todos os canais é importante informar o número da conta contrato, CPF ou CNPJ do titular do imóvel, cadastrado na Equatorial Energia Pará.

