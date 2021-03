NOVO PROGRESSO – DURANTE BRIGA HOMEM UTILIZA FACA PARA LESIONAR VÍTIMA E CASO FOI PARAR NA DELEGACIA.

Delegacia de Policia de Novo Progresso (Foto:Jailson Rosa )- A polícia Militar apresentou na delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso, por volta das 21h30mn desta segunda-feira(15), um homem acusado de lesionar a mão de uma outra pessoa, durante uma confusão.

A informação é que teria ocorrido uma confusão na rua das Acácias no Bairro Jardim Planalto, em uma residência deste municipio, tendo o acusado identificado como “Flávio Willian Silva Barros” lesionado um outro homem, com um corte na mão, utilizando uma faca, a vítima teve que passar por atendimento médico e pode perder o movimento das mãos. Uma mulher também foi lesionada na cabeça, com uma pedrada, foi atendida no hospital municipal, sem gravidade. Uma quarta pessoa participou da confusão , não teve o nome divulgado.

A polícia Militar em rondas conseguiu localizar e identificar o acusado (ESTAVA COM MARCAS DE SANGUE NO CORPO), foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, sendo identificados pela vítima e outras testemunhas. O motivo da confusão não foi informado.

