Equatorial Pará realiza cadastro para troca de geladeiras gratuitas em Itaituba

Equatorial Pará realiza cadastro para troca de geladeiras gratuitas na cidade Pepita – (foto:Divulgação )

Os cadastros para o sorteio dos refrigeradores serão realizados no período de 22 a 25 de janeiro, na Barraca de Eventos Culturais.

Os interessados em participar do sorteio podem se inscrever nos dias 22, 23, 24, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, e no dia 25, das 8h30 às 12h para ter a chance de ganhar uma geladeira nova. Os cadastros irão acontecer na Barraca de Eventos Culturais, localizada na avenida Getúlio Vargas, no bairro central do município de Itaituba.

Ao todo, serão sorteadas 50 geladeiras novas. O sorteio das geladeiras ocorrerá na quinta-feira-feira, 25, às 18h. Já as entregas dos refrigeradores novos serão realizadas na sexta-feira, 26, a partir das 7h, ambos no mesmo local do cadastro.

QUEM PODE SE CADASTRAR?

Os clientes inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica, programa do Governo Federal que garante descontos de até 65% na conta de energia das famílias baixa renda. O candidato deve ser o titular da conta, estar em dia com a Equatorial Pará e possuir uma geladeira velha em funcionamento. Além disso, os clientes devem levar a última conta de energia quitada, juntamente com o RG, CPF e o NIS.

A iniciativa faz parte da Plataforma de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, dentro do programa de Eficiência Energética (PEE/ANEEL), e estimula o consumo consciente através da substituição do eletrodoméstico velho e ineficiente, por um novo, que proporciona economia na conta de luz e faz a diferença no bolso dos consumidores.

As geladeiras disponibilizadas na ação possuem o Selo A de Eficiência Energética PROCEL, podendo ser até 40% mais econômicas se comparadas a um refrigerador antigo.

TROCA DE LÂMPADAS

Durante a programação, a população também poderá trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes em funcionamento por novas de LED, que são mais econômicas. Além disso, na ocasião, a Distribuidora irá promover palestras sobre Eficiência Energética, Segurança e Sustentabilidade.

TARIFA SOCIAL

Para fazer o cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na tarifa, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Fonte: Ascom Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...