Equatorial Pará tem plano de ação para garantir energia elétrica nas eleições municipais

Equatorial vai oferecer suporte operacional nas sedes do TRE, onde ocorrerão a apuração dos votos. — Foto: Jornal Nacional

Mais de 150 equipes vão atuar nos serviços de inspeção e manutenção da rede elétrica.

A Equatorial Energia Pará elaborou um plano de segurança operacional para o próximo domingo (15), dia de votação do primeiro turno das Eleições 2020.

O planejamento vai garantir maior continuidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, além do pronto restabelecimento do sistema em casos inesperados de interrupção de energia nas áreas dos principais colégios eleitorais do Pará.

Entre as ações definidas, estão a inspeção e manutenção prévia de circuitos que suprem os cartórios eleitorais, implantação de equipes em rotas estratégicas e o rápido apoio em situações emergências.

A empresa disponibilizou mais de 150 equipes de manutenção, que representa 75% de aumento na estrutura de atendimento em relação ao trabalho padrão. Haverá ainda o suporte operacional nas sedes do TRE, onde ocorrerão a apuração dos votos.

Serviço

Em caso de qualquer eventualidade, a população deve ligar para a Central de Atendimento da empresa, que está disponível 24 horas no número 0800 091 01 96

Por G1 PA — Belém

