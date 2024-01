Equatorial realiza cadastro para troca de geladeiras em Jacareacanga

Clientes da distribuidora poderão participar do sorteio de 50 geladeiras, além de negociar débitos, trocar lâmpadas e realizar o cadastro no Tarifa Social. (Foto>Ascom Eqautorial)

Os moradores do município de Jacareacanga que fazem parte do programa Baixa Renda do Governo Federal, poderão participar do sorteio para a troca de geladeiras velhas por outras novas, por meio do Projeto E+ Caravana Equatorial. Para isso, equipes da distribuidora estarão no período de 15 a 18 de janeiro, na Quadra Poliesportiva Ludeilson Baia, localizada na rua Mundurukânia, bairro São Pedro, fazendo o cadastro dos interessados.

Para participar do sorteio de troca de geladeiras, os clientes devem comparecer ao local, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h, nos dias 15, 16 e 17. Já no dia 18, o atendimento será das 8h às 12h, haja visto que será o dia do sorteio previsto para iniciar às 18h. Para fazer o cadastro é necessário apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e uma conta de energia em seu nome. Além disso, o cadastrado deve ter uma geladeira velha, em funcionamento, para a troca.

*TROCA DE LÂMPADAS*

Na ocasião, as famílias poderão trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED, que apresentam uma economia de aproximadamente 80%. Além disso, contribuem para redução dos impactos ambientais e na diminuição do consumo energético nas residências. Para realizar a troca, basta o cliente apresentar o CPF, documento de identidade e realizar a entrega das lâmpadas antigas, que estejam em funcionamento, para receber até cinco unidades de lâmpadas de LED. Entre os critérios, também está a apresentação da última conta paga ou o comprovante da negociação.

*NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS*

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e a negociação poderá ser parcelada, via fatura de energia, ou no cartão de crédito, em até 12 vezes. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, e, também, os consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

*TARIFA SOCIAL*

É o benefício concedido pelo Governo Federal às famílias de baixa renda, com descontos que variam de 10% a 65% em sua fatura. Com o dinheiro economizado pelo cadastro na Tarifa Social, os clientes podem destinar recursos dos seus orçamentos mensais à compra de alimentos e necessidades básicas para suas casas.

