Equipe de Ananindeua-PA ganha premio Nacional de Robótica, no RJ

EQUIPE DE ANANINDEUA/PA GANHA PRÊMIO NACIONAL DE ROBÓTICA, NO RIO DE JANEIRO

A equipe de robótica do SESI Ananindeua, Ananintech, foi a grande vencedora do Torneio SESI de Robótica Off Season, realizado entre os dias 02 e 05 de agosto, no Rio de Janeiro.

O Torneio faz parte do maior programa de robótica do mundo, a FIRST LEGO League Challenge, e reuniu 800 estudantes de 23 estados e do Distrito Federal. O time paraense superou outras 27 equipes na modalidade First Tech Challenge (FTC), que desafia os competidores a construírem e programarem robôs de até 19kg.

No Torneio, estudantes de 14 a 18 anos desenvolvem robôs capazes de realizar tarefas como carregar discos e blocos, em uma arena. Para isso, eles precisam aprender a trabalhar com máquinas e circuitos – os mesmos equipamentos utilizados por grandes engenheiros. Os robôs são construídos a partir de um kit de peças reutilizáveis, com tecnologia Android e podem ser codificados usando uma variedade de níveis de programação baseada em Java e Blocks.

Na conquista, a Ananintech fez aliança com outras duas equipes, de Alagoas e de Goiás. As provas exigiram das equipes uma boa estratégia, boa execução das tarefas e bons pilotos. Vinicius Rodrigues, de 16 anos, um dos pilotos da equipe, participou do seu último Torneio e fala da alegria de ser campeão pela primeira vez. “Este foi o meu quarto Torneio e eu já cheguei a duvidar da minha capacidade, mas hoje, na minha última participação, conseguimos esse objetivo. Era um sonho que agora está realizado”, comemora o estudante.

O professor do SESI Ananindeua e técnico da equipe Ananintech, Israel Braga Silva, diz que a preparação para o Torneio de Robótica iniciou ainda no ano passado. “Quando saiu a temporada, em setembro do ano passado, nosso objetivo sempre foi figurar entre as principais equipes do Brasil, nós focamos nesse objetivo e hoje concluímos com sucesso, sendo o primeiro lugar geral na arena”, diz o técnico.

O Torneio de Robótica contribui para que os competidores desenvolvam habilidades como comunicação, resolução de conflitos, tomada de decisões e raciocínio lógico. Tudo isso de um jeito inovador, divertido e que ajuda a preparar os jovens para o futuro profissional. “Esse é resultado de um investimento que o SESI vem fazendo ao longo dos anos, tanto em pessoas como em estrutura. É um resultado muito justo e merecido para essa equipe que vem se esforçando e se dedicando. Estamos muito felizes”, comenta a Gerente Executiva de Educação do SESI Pará, Marcia Arguelles.

Mais prêmio

Não é só o desempenho dos robôs na arena que conta. Os estudantes também são avaliados pelos diversos recursos que utilizam para projetar, modelar, construir e programar os robôs; além de projetos sociais com a comunidade e do plano de marketing e da gestão financeira das equipes. E por cumprir todos esses objetivos, a Ananintech também levou o prêmio Motivação, dado à equipe que leva a cultura FIRST para as comunidades e a essência da FIRST Tech Challenge.

Desde a temporada 2012-2013, o SESI nacional é responsável pela operação oficial da FIRST LEGO League Challenge no Brasil. Anualmente, organiza torneios regionais e o nacional. O SESI também é responsável pela mobilização de novos times de robótica e capacitação de técnicos e avaliadores voluntários. Também faz articulação com operadores internacionais para a participação de equipes brasileiras em eventos no exterior.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

