Adolescente é apreendido após esfaquear colega em Sala de Aula

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após esfaquear um colega de classe dentro de uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Herculano Bandeira, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. (Foto:Reprodução)

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação e Esportes (SEE), o caso aconteceu na quinta-feira (3). A pasta afirmou, nesta sexta-feira (4), lamentar o ocorrido e esclareceu que “está dando todo o suporte para os dois estudantes envolvidos no caso”.

Testemunhas relataram que os dois discutiram e o autor desferiu golpe no ombro da vítima. Ambos são menores de idade e, por isso, os nomes não foram divulgados.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 2º Batalhão constataram que o agressor usou um punhal para esfaquear o colega. Já a Polícia Civil disse que a arma usada foi um canivete.

“A vítima do esfaqueamento foi socorrida pela gestora da escola até a UPA de Paudalho e o autor do delito foi colocado em uma sala e entregue ao policiamento”, explicou a PM.

(Com informações da Folha de Pernambuco)

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

