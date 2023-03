Equipes da Sefa apreendem em Santarém milhares de garrafas de bebida

(Foto:Reprodução) – A ação em depósitos de bebidas vem sendo realizada a cada 15 dias, para verificar a documentação fiscal

A Coordenação Regional de Santarém e a Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, ambas da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), iniciaram na semana passada uma ação integrada de fiscalização em depósitos de bebidas.

O objetivo é fazer visitas in loco aos contribuintes a cada 15 dias, para verificar a regularidade fiscal e a emissão de documentos.

Servidores das duas unidades fazem o levantamento de estoque da mercadoria e verificam o que estava sem nota fiscal. Foram encontradas mercadorias no valor de R$ 3.797.440,04 sem documentação fiscal.

“Depois de comparar o que foi informado ao Fisco e o que havia no depósito foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 1.594.924,21”, informou o coordenador da unidade Regional de Santarém, Tadeu Pantoja.

Foram apreendidas 12.276 garrafas de uísque, 29.964 garrafas de vinho, 13.020 espumantes, 29.550 garrafas de conhaque, 63.768 garrafas de cachaça, 140.556 garrafas de vodca, 420 garrafas de gin e 85.104 cervejas long neck.

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, René Sousa Júnior, a ação integrada entre as unidades do Fisco “garante um resultado muito maior às fiscalizações”.

