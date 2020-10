ERRATA- Jornal Folha do Progresso

Na matéria intitulada “Legislativo -125 pedem registros de candidaturas a vereador em Novo Progresso; 7 buscam reeleição”, publicada no dia 29 de Setembro no Portal do Jornal Folha do Progresso disponível na internet, foi veiculada incorretamente a seguinte informação: “O Salário dos vereadores é de R$ 10,3 mil além de R$7,3 mil de verbas indenizatórias, foi publicada indevidamente.

O Valor correto do salário dos vereadores em Novo Progresso é de R$ 5, 053.89 (cinco mil e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). Cada Vereador tem direito a um Assessor Parlamentar com salário de R$R$ 2.044,99 (dois mil quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos.)

Correção de notícia veiculada no dia 29 de Setembro de 2020 no Portal do Jornal Folha do Progresso- Leia a matéria na íntegra.

Aos leitores do Jornal do Jornal Folha do Progresso, o pedido de desculpas da Direção que sempre presa pela verdade.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...