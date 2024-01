Escola Estatual continua em obras com aulas para iniciar e preocupa pais e alunos, em Novo Progresso

Obras do Governo do Pará , foi anunciada em julho de 2022, iniciada a reforma e ampliação em Novembro de 2022, com prazo de um ano para entregar, continua sem prazo de conclusão em Novo Progresso -PA. (Foto:Reprodução)

A escola Waldemar Lindermayer é a única escola estadual e de ensino médio do município.

Pais e Alunos, da Escola Estadual Waldemar Lindermayer , manifestaram preocupação diante da atual situação das obras que vem sendo realizada na escola a mais de dois anos e ainda não foram concluídas, os alunos estão sem as aulas presenciais.

Segundo relatos, a demora para concluir a obra, levantou questionamentos sobre como a unidade de ensino conseguiria manter a qualidade das atividades acadêmicas em meio ao caos de uma reforma.

Acesse o processo licitatório da obra clique AQUI

Um pai, que preferiu manter sua identidade em anonimato, contou ao Jornal Folha do Progresso que tem dois filhos agora um vai cursar o primeiro ano do ensino médio, a filha mais velha vai pra o segundo ano, ele reclama sobre a eficácia das aulas durante o período de reforma. As reformas que já deveriam estar prontas com tempo que está em andamento está prejudicando o ensino, minha filha reclamou que passou de ano, mas não conseguiu acompanhar 100% as aulas virtuais, isso verdadeiro descaso com os alunos, reclamou.

A direção da escola anunciou nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, que somente os alunos do terceiro ano, voltarão para as salas de aulas, que terá início na próximo quarta-feira dia 10.

No entanto, mesmo diante das garantias da volta as aulas presenciais, a sensação entre a comunidade escolar é de incerteza. A “solução” apresentada pela escola é vista com ceticismo, com muitos acreditando que o período letivo ocorrerá de forma improvisada, potencialmente prejudicando o processo educacional.

Ainda conforme a prefeitura de Novo Progresso, a rede municipal de ensino terá inicio as aulas no dia 1º de fevereiro.

Fonte Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2024/08:04:26

