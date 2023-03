Edital permite escolha da empresa que vai pavimentar trecho de 35 quilômetros da BR-163 no PA

Obra contempla terraplanagem, drenagem, aplicação de sub-base e base, pavimentação, sinalização e obras complementares. Investimento será de R$ 133,8 milhões. (Foto:Arquivo)



Principal corredor de exportação da safra agrícola do Pará, a BR-163/PA está a poucos passos de estar integralmente pavimentada. O edital para contratação de obras de pavimentação dos 35 quilômetros restantes da rodovia, na localidade de Campo Verde (PA), no entroncamento da rodovia com a BR-230/PA, até Rurópolis (PA), foi publicado na edição desta terça-feira (28) do Diário Oficial da União (DOU).

Serão investidos R$ 133,8 milhões pelo Ministério dos Transportes, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com as obras, o segmento do km 676,31 ao km 788,98 terá melhores condições de trafegabilidade e segurança. O novo contrato vai contemplar serviços de terraplanagem, drenagem, aplicação de sub-base e base, pavimentação, sinalização e obras complementares.

Interessados devem registrar suas propostas no Portal de Compras do Governo Federal — elas serão abertas às 10h do próximo dia 19 de abril. Mais informações pelos telefones (91) 3250-2150/ 98268-0004 ou por e-mail: scl.pa@dnit.gov.br.

Integração

Trafegam diariamente pela BR-163/PA cerca de 3,5 mil veículos. É uma rodovia que integra o Sul ao Centro-Oeste e Norte do Brasil. Tem fundamental importância para o escoamento da produção da parte paraense da Região Norte e norte da Região Centro-Oeste do Brasil. Além disso, a BR-163/PA permite o acesso aos portos de Miritituba (PA) e Santarém (PA).

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/03/2023/07:33:33 com informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

