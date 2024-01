Piloto faz pouso emergencial e é preso em flagrante com 420 kg de cocaína

Droga apreendida em avião, próximo a Rio Sono (Foto:reprodução/G1)

Homem de 54 anos é preso com droga em seu avião, a 40 quilômetros de Rio Sono. Seu destino final era a região rural de Tocantins

Nesta noite de sábado (6), mais de 420kg de cocaína foram apreendidas, em um avião, na zona rural da cidade de Rio Sono. O homem de 54 anos que pilotava a aeronave fez um pouso forçado e foi preso em flagrante.

A operação – A apreensão foi iniciada logo após uma denúncia anônima, que ralatava que o avião havia feito um pouso emergencial em um local de propriedade rural, que fica a 40 quilômetros de Rio Sono, na região nordeste do estado. Equipes do 3° Batalhão de Polícia Militar, quando chegaram ao local, acharam o piloto com alguns machucados na cabeça, devido ao pouso forçado.

O piloto foi preso, mas não teve suas informações pessoais (nome, etc.) divulgadas. De acordo com o portal de notícias G1, que buscou informações sobre o caso, não foi possível contato com a defesa para maiores esclarecimentos. Foram encontrados cerca de 420 kg de cocaína no avião. A substância ilícita estava no interior da aeronave, distribuída em dez pacotes, sendo cada um deles com mais ou menos 40 kg da droga.

Relato do piloto –Após questionamentos dos policiais, o homem de 54 anos, natural de Ponta Porã (MS), confessou ter adquirido a carga na cidade de Corumbá, estado do Mato Grosso do Sul (MS). Ele disse também, que estava indo para uma propriedade rural de uma cidade no Tocantins, para fazer a entrega da droga.

De acordo com a polícia, o homem já havia sido preso, em outra ocasião, por tráfico de drogas.

Após o flagrante, o piloto da aeronave foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal, em Palmas, lugar onde deverá passar por outros procedimentos legais, devido ao crime cometido.

Fonte: G1 – Tocantins e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2024/08:04:26

