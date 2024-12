Saiba quem são os sobrinhos que vão dividir R$ 350 milhões da herança de Gugu

Gugu ao lado da família. Foto: Reprodução

Ao todo, essas cinco pessoas vão receber cerca de R$ 70 milhões cada uma.

Cinco anos após a morte, o assunto sobre a herança de Gugu Liberato (1959-2019) continua. Isso porque o apresentador deixou um montante de mais de R$ 1 bilhão. Desse valor, os filhos João Augusto, Sofia e Marina têm direito a 75%, e os outros 25% serão divididos entre cinco sobrinhos.

Ao todo, essas cinco pessoas vão receber cerca de R$ 70 milhões cada uma. Inventariante, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, renunciou a ter 5% por “amor e lealdade”.

Rose Miriam, a viúva de Gugu que exigia reconhecimento de união estável e tentava invalidar o testamento, também desistiu, e, em comum acordo com seus filhos, encerrou a disputa. Veja quem é quem.

Alexandre Liberato: O empresário de 38 anos é filho de Amandio Liberato, o irmão mais velho do apresentador. É o sobrinho que tem a vida mais pública. Ao lado de Raquel, sua mulher, comanda uma franquia de um instituto de beleza. Mora em Piracicaba (SP).

André Liberato: O sobrinho talvez fosse o mais próximo de Gugu, já que passou anos trabalhando com ele no setor comercial de seus programas de TV. Também é filho de Amandio.

Amanda Liberato: É uma chef de cozinha e confeiteira de 34 anos, irmã de Alexandre e André, que já trabalhou num restaurante em São Paulo e comandou uma confeitaria que aceita encomendas pela internet.

Rodrigo Caetano: Tem 37 anos e é o filho mais velho de Aparecida, a irmã de Gugu. Rodrigo é o sobrinho mais discreto. Não costuma fazer aparições públicas, vive uma vida longe dos holofotes e tem um perfil nas redes sociais fechado.

Alice Caetano: Assim como o irmão, também tem um perfil trancado no Instagram e não é conhecida. Já trabalhou com gerente de marketing e mora em São Paulo.

