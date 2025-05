Escritora é expulsa de festival literário após fala racista

O episódio aconteceu durante um painel que reuniu a escritora Camila Panizzi Luz, sua mãe, Ivana Panizzi, e o autor Wesley Barbosa, membro do Coletivo Neomarginais. | Reprodução/Instagram

Organização do Flipoços rompeu com Camila Panizzi Luz após comentário considerado racista por autor convidado; escritora alegou ter sido mal interpretada.

Nem todo encontro entre escritores é marcado apenas por trocas literárias ou elogios mútuos. Às vezes, eventos que deveriam celebrar a diversidade de vozes e histórias revelam o abismo que ainda existe entre discursos e vivências, especialmente quando o tema é literatura produzida nas margens da sociedade. Foi o que aconteceu no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), em Minas Gerais, que acabou ganhando destaque por um episódio classificado como “lamentável” e de “cunho racista”.

A polêmica teve início durante um painel com a escritora Camila Panizzi Luz, sua mãe, Ivana Panizzi, e o autor Wesley Barbosa, integrante do Coletivo Neomarginais. Na conversa, que deveria servir de espaço para troca de experiências sobre a literatura produzida por autores periféricos, Camila questionou Wesley sobre como poderia se tornar uma “neomarginal”. Após a resposta – “ser você mesma” -, ela comentou em tom descontraído: “Eu quero ser uma neomarginal, gente. Olha que tudo. Camila Luz neomarginal. Nunca fui presa, mas agora sou da sociedade, né?”.

A fala gerou desconforto imediato. Wesley Barbosa, que divulgava no evento sua obra “Viela Ensanguentada”, afirmou ter se sentido ofendido. “Literatura marginal é um movimento literário. Ela falou que agora ela vai ser uma neomarginal, mas ela nunca foi presa. Então, ela não tem cultura, ela não sabe o que é esse movimento marginal. Eu me senti indignado, me senti atacado. Eu senti que eu sofri racismo ali porque isso daí foi me associar a um criminoso. Eu não sou criminoso, eu sou um escritor, eu sou um autor independente”, declarou o autor.

POSTURA INCEITÁVEL

Diante da repercussão negativa, a organização do Flipoços se posicionou com firmeza. Em nota oficial, informou que decidiu “romper vínculos com a autora” e cancelar todas as suas participações no evento, justificando a medida como resposta a uma “postura inaceitável” durante o painel.

Camila Panizzi Luz, por sua vez, reconheceu que “houve uma fala infeliz”, mas alegou que sua intenção foi mal compreendida. “Lamentamos profundamente se alguém se sentiu ofendido”, afirmou o comunicado, acrescentando que a autora tem plena consciência de “seus privilégios”.

VEJA O VÍDEO:

APROPRIAÇÃO CULTURAL

O episódio reacende o debate sobre apropriação cultural, representatividade e os limites do discurso em ambientes literários que buscam, justamente, valorizar vozes historicamente marginalizadas. A exclusão de Camila Luz da programação do festival deixa claro que os espaços de escuta também exigem responsabilidade sobre o que é dito – especialmente quando a fala toca em feridas sociais ainda abertas.

