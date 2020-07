Especialização: programa do MEC oferta cursos em educação profissional e tecnologia

Professores da rede estadual de todo o país serão contemplados

Um curso de especialização lato sensu em docência para a educação profissional e tecnológica ministrado na modalidade a distância será oferecido pelo Ministério da Educação (MEC). Com previsão de início para o segundo semestre deste ano, as aulas estarão dentro do Programa Novos Caminhos. Serão ofertadas 4.320 vagas para professores de redes estaduais de todo o país.

De acordo com o MEC, “a oferta do curso visa atender a uma necessidade de formação de professores em Educação ProfissionaEspecialização: programa do MEC oferta curso em educação profissional e tecnologia

l e Tecnológica”. Para viabilizar a oferta, as redes estaduais precisam aderir à iniciativa até o dia 14 de agosto. Após, cada rede receberá uma parcela do total de vagas e deverá selecionar os professores de suas escolas para cursarem a especialização.

A necessidade de realizar os cursos foi apontada, pelo MEC, em um diagnóstico realizado pelo Ministério, que buscou avaliar a implementação do itinerário da formação técnica e profissional. O assunto foi tema de eventos realizados pela pasta em dezembro de 2P019 e em março de 2020, que reuniram coordenadores de educação profissional e tecnológica de todos os estados.

Programa Novos Caminhos

Lançado em outubro de 2019, o Programa Novos Caminhos é uma das estratégias do Ministério da Educação para a educação profissional e tecnológica. O programa prevê a oferta de 40 mil vagas em cursos de complementação pedagógica, atualização tecnológica e/ou especialização para professores das redes públicas até 2022.

